عامل يطعن طالبا بسكين بسبب المزاح فى الدقهلية

طعن عامل طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري بسكين حوزته وذلك بقرية كفر الأبحر مركز نبروه محافظة الدقهلية على إثر مشادة كلامية بينهم تطورت الى مشاجرة بسبب المزاح وجرى نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج الام وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.

عامل يطعن طالب بسكين بسبب المزاح فى الدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى الطوارئ الجامعى بوصول المدعو"أحمد.ع.غ.ا،18 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري ومقيم قرية كفر الأبحر دائرة المركز مصاب بجرحين طعنيين نافذين بالظهر واسترواح هوائي بالرئة اليسرى "إدعاء تعدي – ولا يمكن استجوابه".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وبسؤال شقيقه "محمد" 22 عاما، عامل ومقيم بذات القرية اتهم المدعو "سليمان.ا.ا.ع"،18 عاما، عامل ومقيم بذات القرية بالتعدي على شقيقه بالضرب بآلة حادة سكين بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب المزاح.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وتخلصه من الأداة المستخدمة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.