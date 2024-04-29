محافظ السويس يناقش الاستعداد لتنفيذ قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعًا موسعًا، اليوم، لمناقشة آليات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وتشكيل اللجان الفنية والفرعية وآليات تفعيل القانون وتقنين الاوضاع.

وأشار المحافظ، إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطنين ويسمح للمواطنين الراغبين في التصالح التقدم بطلباتهم للجهات المعنية، ويعطي فرصة جديدة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم .

وأكد محافظ السويس على اهمية تدريب القائمين علي العمل بالاحياء علي بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، مشددا علي تذليل اي معوقات اوعقبات تواجه العمل وضرورة تكاتف كل الجهود وتيسيرالإجراءات على المواطنين لتنفيذ آلية العمل والمتابعة الدورية لأعمال اللجان لإنجاز ملفات التصالح في موعدها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية.

وكلف المحافظ رؤساء الاحياء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح والتأكيد علي تيسير الاجراءات للمواطنين .. ومشددا علي الادارات الهندسية وجميع الجهات المعنية بملف التصالح بمحاسبة المقصرين أو المخالفين لشروط التصالح بتحويلهم لجهات التحقيق .

حضر الاجتماع الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيري السكرتير المساعد للمحافظة، العقيد رامي سعد مدير الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، ورؤساء الأحياء ملف التقنين والتصالح ، والقيادات التنفيذية ومديري الادارات والمديريات المعنية والإدارات الهندسية بالأحياء.