بـ 5 جنيهات .. مبادرة لبيع البصل في "بني عبيد" بالدقهلية

تعد مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية أحد أكبر المدن التي تضم مساحات كبيرة من الأفدنة المنزرعة بمحصول البصل والذي بدأت أولى ايام حصاده من داخل الأراضي الزراعية، وسط آمال كبيرة من المواطنين بخفض سعره الذي تراوح خلال الأيام الماضية لـ 35 جنيها للكيلو البصل القديم.

اتفاق بين المزارعين على طرح الكيلو من الأرض بسعر 5 جنيهات:

مع بدء نزول المحصول الجديد الى الأسواق شهد البصل تراجع كبير فى سعر بالسوق ليصل الى 15 جنيه للكيلو الواحد من المحصول القديم، وسط دعوات أطلقها المزارعين بقرى مركز بني عبيد بتخفيض سعر المحصول الجديد وطرحه بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد من الأرض نظرا لكثرة المحصول هذا العام.

شباب مركز ومدينة بني عبيد أعلنوا عن تفعيل المبادرة مع بدء موسم الحصاد لتستهدف خفض الأسعار وكثرة المعروض أمام المواطنين.

يقول محمود فوزي، مزارع وأحد شباب مركز بني عبيد المشاركين في المبادرة، ان مدينة بني عبيد والشهيرة ببلد البصل توفر كميات كبيرة عن طريق المساحات الضخمة المنزرعة، إضافة لتوجه ابناء المدينة لزراعة البصل في محافظات أخري، لتوفير كميات ضخمة لتغطية السوق المحلي ومن ثم التصدير للخارج، كونهم متخصصين في زراعة أجود انواع البصل.

قراراتصارمة من الدولة المصرية للسيطرة على الأسعار:

وتشهد الفترة الحالية، انخفاض كبير داخل الأسواق المصرية، نتيجة القرارات الصارمة التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة، للسيطرة على الأسعار وتحديدا أسعار السلع الغذائية، والخضروات والفاكهة والمحاصيل الاستراتيجية المهمة التى يبحث عنها المواطن المصرى.

ومن بين أهم هذه القرارات هو قرار وقف تصدير البصل المصرى للخارج، والحفاظ عليه للعمل على اكتفاء السوق الداخلى المصرى، وعدم تضارب الأسعار والحد والتحكم فى جشع التجار واستغلال المواطنين

وتوافرت كميات كبيرة من محصول البصل خلال فترة تنفيذ القرار بوقف التصدير، إضافة لبدء موسم الحصاد الجديد الذي بدأ فعليا اليوم، داخل محافظة الدقهلية، ومحافظات الجمهورية

ودعمت الدولة المواطنين لتحفيزهم على الاقبال على زراعة البصل وتوفير مساحات منزرعة أكبر من كل الأعوام السابقة.

الدقهلية ضمن أكبر 10 محافظات فى زراعة البصل:

وتعد محافظة الدقهلية من المحافظات المصنفة ضمن الـ10 محافظات الأوائل على مستوى الجمهورية فى انتاج محصول البصل ذات الجودة العالية، وزادت نسبه المساحة المنزرعة هذا العام داخل المحافظة 35 ألف فدان بزيادة 10 أفدنة عن ما سبق من الأعوام المنقضية.

اتفاق بين المزارعين على طرح الكيلو من الأرض بسعر 5 جنيهات.

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