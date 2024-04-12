عاطل يطعن شابا تدخل لفض مشاجرة فى الدقهلية

أصيب شخص بطعنات متفرقة بأنحاء جسده على يد عاطل بقرية الجماملة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد تدخل المصاب لفض مشاجرة بين المتهم وشخص آخر وقيامه بتسديد عدد من الطعنات له بخنجر كان بحوزته.

عاطل يطعن شخصا تدخل لفض مشاجرة

كان تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول"إبراهيم.أ.ع"،31عاما، عامل ، ومقيم قرية الجماملة دائرة المركز مصابا بجروح وخذية بالبطن والصدر وكسر بأصابع اليد اليسرى "ادعاء تعدي – ولا يمكن استجوابه".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة الى المستشفى وبالفحص وسؤال والده 60عاما، عامل ومقيم بذات القرية، اتهم المدعو"محمد.ا.م.إ"،27 عاما لا يعمل، ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام"خنجر"،بحوزته وإحداث إصابته التى ألمت به وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم المتهم وأحد الأشخاص تدخل المصاب لإنهائها فقام المتهم بالتعدي عليه بالضرب.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وتبادل الاتهام مع المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة سكين وإحداث إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.