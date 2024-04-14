يرتدي أسورة باسم الأم.. طبيب أسنان يعثر على طفل ملقى أمام منزله فى الدقهلية

عثر طبيب أسنان على طفل لقيط حديث الولادة ملفوف بعباءة جريمي وملقي امام سلم منزله بمدينة نبروه محافظة الدقهلية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوصول الى أهليته بعدما جرى العثور على أسورة يرتديها الطفل مدون عليها إسم الأم.

طبيب أسنان يعثر على طفل ملقى امام منزله فى الدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه، من "محمد رزق"، طبيب أسنان ومقيم بندر نبروه بعثوره على طفل لقيط أمام منزله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس مباحث مركز شرطة نبروه و بالفحص تبين أن الطفل "ذكر"، مربوط الحبل السرى ويرتدى ملابس اطفال وملفوف بعباءة حريمى عمره يوم واحد وحالته الصحية جيدة يرتدي أسورة مدون عليها اسم الام .

جرى إيداع الطفل بقسم الحضانات بمستشفى نبروه المركزي، وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة نبروه بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية للتوصل الى هوية الأم والوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي كلفت بالتحري حول الواقعة والتوصل لأهلية الطفل.