هبوط أرضي بعمق 2 متر في طريق طناح بالدقهلية

حدث هبوط أرضي بعمق 2 متر تقريبًا بطريق (طناح - المنصورة) بالقرب من قرية ميت الصارم بنطاق مركز المنصورة، وجرى انتقال مسؤولي هيئة مديرية الطرق والوحدة المحلية وقررت هيئة الحماية المدنية إجراء ردم مؤقت لحين بيان أسباب الهبوط وتسيير حركة المرور على الطريق.

حدوث انهيار أرضي بعمق 2 متر بطريق طناح في الدقهلية

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من أحد المواطنين لشرطة النجدة بوجود حفرة عميقة بالأسفلت بالطريق السريع (المنصورة – طناح).

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة والمرور والحماية المدنية ومسؤولي مديرية الطرق والوحدة المحلية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع انهيار أرضى على طريق (المنصورة – طناح) الجهة اليمين من ناحية طريق (طناح – المنصورة) بعد كوبرى ميت الصارم بـ 150 مترا تقريباً.

وتبين أن الانهيار الأرضى وقع بعمق 2 متر تقريبا، وجرى ردم الحفرة بشكل مؤقت عن طريق معدات الوحدة المحلية لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ هيئة الطرق والكبارى لاتخاذ اللازم.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.