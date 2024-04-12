بلاغ يتهم عاملا بتحريض قاصر على ترك منزلها في الدقهلية والمتهم: "عاشرتها جنسيا"

حرر موظف بشركة السكر بمحافظة الدقهلية بلاغا بتغيب نجلته طالبة قاصر عن المنزل وذلك بعد قيام عامل بتحريضها على ترك المنزل والانتقال للعيش رفقته بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وبتقين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بإرتكاب الواقعة كونه مرتبط بها عاطفيا.

بلاغ يتهم عامل بتحريض قاصر على ترك منزلها في الدقهلية:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من "ص.ع.م.م"، 56 عاما، موظف بشركة السكر بالدقهلية، ومقيم بندر جمصة، بتغيب نجلته "إ" 16 عاما، طالبة بالصف الأول الثانوي ومقيمة بذات العنوان عن المنزل .

واتهم محرر البلاغ "حسام.أ.ع.أ"،31 عاما، عامل ومقيم منطقة 15 مايو بدائرة القسم بتحريض نجلته على ترك المنزل والإقامة طرفه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد محمود القصبي، رئيس المباحث، من مداهمة المنزل وضبطه وضبط الفتاة المبلغ بغيابها، و بمواجهته اقر واعترف بقيامه بتحريض الطالبة على ترك المنزل لوجود علاقة عاطفي بينهما ومعاشرته لها معاشرة الأزواج.

بمواجهة الفتاة المبلغ بغيابها أقرت بارتباطها عافيا بالمتهم وتركها المنزل ومعاشرته معاشرة الأزواج برضاها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.