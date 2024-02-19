سباك يعثر على طفل لقيط مُلقى بأحد الشوارع في الدقهلية

عثر سباك صحي ومقيم قرية الجمايلة مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، على طفل لقيط "ذكر" حديث الولادة ملقى بأحد شوارع البندر ويرتدي ملابس أطفال والحبل السري مربوط، وتكثف مباحث مركز شرطة بني عبيد من جهودها لضبط مرتكب واقعة القائه.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد من "إبراهيم.ح.إ"،46 عاما، سباك صحي، ومقيم قرية الجمايلة دائرة المركز بعثوره على طفل لقيط حديث الولاد عمره يوم واحد تقريبا حال سيره بأحد شوارع بندر بني عبيد.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة بني عبيد و بالفحص تبين أن الطفل اللقيط " ذكر" يرتدي ملابس أطفال والحالة الصحية جيدة ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية.

جرى إيداع الطفل بحضانة مستشفى دكرنس العام، لتقديم الرعاية اللازمة له، فيما كلف مدر المباحث الجنائية، بتكثيف جهود فريق البحث للتوصل لأهلية الطفل و مرتكب واقعة إلقائه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.