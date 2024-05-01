ads
الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. بوروسيا دورتموند يستضيف باريس سان جيرمان والأهلى يواجه الإسماعيلى

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأربعاء، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:

* نصف نهائى دورى أبطال أوروبا:
10:00 بوروسيا دورتموند - ألمانيا × باريس سان جيرمان - فرنسا

* نصف نهائى كأس خادم الحرمين:
09:00 النصر × الخليج

* الدورى المصرى الممتاز:
07:00 الإسماعيلي × الأهلي
07:00 إنبي × بيراميدز
 

تشاهدون اليوم بوروسيا دورتموند باريس سان جيرمان الإسماعيلي الأهلى