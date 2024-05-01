تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأربعاء، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:
* نصف نهائى دورى أبطال أوروبا:
10:00 بوروسيا دورتموند - ألمانيا × باريس سان جيرمان - فرنسا
* نصف نهائى كأس خادم الحرمين:
09:00 النصر × الخليج
* الدورى المصرى الممتاز:
07:00 الإسماعيلي × الأهلي
07:00 إنبي × بيراميدز
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. بوروسيا دورتموند يستضيف باريس سان جيرمان والأهلى يواجه الإسماعيلى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأربعاء، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأربعاء، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى: