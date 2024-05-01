تشاهدون اليوم.. بوروسيا دورتموند يستضيف باريس سان جيرمان والأهلى يواجه الإسماعيلى

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأربعاء، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:



* نصف نهائى دورى أبطال أوروبا:

10:00 بوروسيا دورتموند - ألمانيا × باريس سان جيرمان - فرنسا



* نصف نهائى كأس خادم الحرمين:

09:00 النصر × الخليج



* الدورى المصرى الممتاز:

07:00 الإسماعيلي × الأهلي

07:00 إنبي × بيراميدز

