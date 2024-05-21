بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم في الدقهلية

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل على كوبري بسنديلة العلوي بمركز بلقاس فى محافظة الدقهلية وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل على كوبري بسنديلة الواصل بين بلقاس وشربين ووجود مصابين.



وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص وهم عماد حمدي اسماعيل 20 عاما بكدمات وسحجات متفرقه وام هاشم حمدي اسماعيل 40 عاما بكسر بالكوع مضاعف الايسر وورده عادل النادي 39 عاما بكسر بالساعد الايمن وحسين حمدى اسماعيل 32 عاما باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم وميرفت حمد ى اسماعيل 37 عاما بجرح قطعى بالراس 7 سم وكدمات متفرقة بالجسم والسيد حمدى اسماعيل 11 عاما بجرح قطعى بالراس 6 سم وكدمات متفرقة بالجسم وشروق احمد بدير 3 سنوات بجرح قطعى بالرس 3 سم واشتباه بكسر بالذراع الايسر وجميعهم مقيمين بالستاموني.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.