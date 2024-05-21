رئيس وزراء بريطانيا: الهجرة غير الشرعية واحدة من القضايا الحاسمة في عصرنا

وصف رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم /الثلاثاء/، الهجرة غير الشرعية بأنها "واحدة من القضايا الحاسمة في عصرنا".

وقال رئيس الوزراء البريطاني -خلال مؤتمر صحفي مع المستشار النمساوي كارل نيهمر- إن النمسا وبريطانيا تتسمان بالوحدة بشأن قضايا الهجرة.

من جانبه، قال نيهمر، إن بريطانيا كانت "رائدة" و"شريكة استراتيجية" عندما يتعلق الأمر بتنفيذ إجراءات اللجوء في بلدان ثالثة، مضيفا أنه إلى جانب مناقشة قضايا الهجرة تم التركيز أيضًا على القضايا الجيوسياسية الحالية مثل الوضع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا.

