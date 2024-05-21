ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء بريطانيا: الهجرة غير الشرعية واحدة من القضايا الحاسمة في عصرنا

ريشي سوناك
ريشي سوناك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصف رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم /الثلاثاء/، الهجرة غير الشرعية بأنها "واحدة من القضايا الحاسمة في عصرنا".
وقال رئيس الوزراء البريطاني -خلال مؤتمر صحفي مع المستشار النمساوي كارل نيهمر- إن النمسا وبريطانيا تتسمان بالوحدة بشأن قضايا الهجرة.
من جانبه، قال نيهمر، إن بريطانيا كانت "رائدة" و"شريكة استراتيجية" عندما يتعلق الأمر بتنفيذ إجراءات اللجوء في بلدان ثالثة، مضيفا أنه إلى جانب مناقشة قضايا الهجرة تم التركيز أيضًا على القضايا الجيوسياسية الحالية مثل الوضع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا. 
 

رئيس وزراء بريطانيا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك