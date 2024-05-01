سقوط 3 تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة أبواب المقابر والهواتف المحمولة بالقاهرة

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 3 تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة أبواب المقابر والهواتف المحمولة بمناطق الخليفة وروض الفرج ودار السلام .

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة روض الفرج تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بإستخدام مركبة "توك توك" قيادة أحدهما بأسلوب "الخطف" .. وبحوزتهما (هاتف محمول "مجهول المصدر") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بحوزة عميلهما "سئ النية" (مالك محل هواتف محمولة ، مقيم بدائرة القسم).

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الأبواب الحديدية من داخل المقابر بأسلوب "الخلع" وكذا عربات اليد بإسلوب"المغافلة" بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 6 وقائع سرقة بذات الإسلوب ، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" ( تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبحوزته (باب حديد و2 شباك خاص بالمقابر – عربة يد بثلاث عجلات) .

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص .. وبحوزته الهاتف المستولى عليه ، وأقر بإرتكاب عدد (6) وقائع سرقة أخرى ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سئ النية" (3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.