صرح فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستفيد من الإمكانات العسكرية لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقريبًا كافة لمهاجمة المدنيين الروس والبنية التحتية المدنية.

وأثناء مناقشة مفتوحة في مجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، أضاف نيبينزيا أن "الإمكانات العسكرية لدول الناتو لا تُستخدم لاستهداف المنشآت العسكرية فحسب، بل يتم توجيهها أيضًا نحو المناطق المكتظة بالسكان بهدف إبادة السكان المدنيين في روسيا".

وأشار نيبينزيا إلى الهجمات الأوكرانية المتكررة على أهداف مدنية في بيلجورود ودونيتسك وجورلوفكا ومنطقة بريانسك كمثال على ذلك، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأضاف قائلًا: "الغرب لا يتردد في تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب والألغام الأرضية التي لا يمكن نزعها أو إزالتها. هناك العديد من الأمثلة على استخدام أنظمة هيمارس الأمريكية الصنع وصواريخ ستورم شادو البريطانية الصنع ضد أهداف مدنية".