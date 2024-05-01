الصين تعرب عن استعدادها لتعزيز العلاقات مع الأرجنتين

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الأربعاء، إن الصين ترغب في العمل مع الأرجنتين "للإمساك بزمام الأمور بشكل مشترك فيما يتعلق بالتنمية المستقبلية للعلاقات بين البلدين".

وأشارت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية إلى أن وانج، أدلى بهذا التصريح خلال محادثاته مع وزيرة الشئون الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتينية ديانا موندينو، في العاصمة الصينية بكين.

وأضاف أن "بكين ترغب في العمل مع بوينس آيرس لإضفاء مزيد من اليقين على تنمية العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، وخلق آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين".

وأشار الوزير الصيني إلى أن بلاده تلتزم بشدة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتحترم الخيارات التي اتخذها الشعب الأرجنتيني، وتتمنى النجاح للإصلاحات في الأرجنتين.

وبين أنه "من المعتقد أن الأرجنتين ستكون قادرة على التغلب على الصعوبات وإيجاد طريق للتنمية والتنشيط يتماشى مع ظروفها الوطنية".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأرجنتينية إنه "بغض النظر عن التغيرات السياسية الداخلية في الأرجنتين، فلن يكون هناك تغيير في سياسة الأرجنتين الخاصة بالسعي نحو الصداقة مع الصين".

