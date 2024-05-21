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الثلاثاء 21 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصحة: وفاة 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالنيل في الجيزة

جانب من عمليات الإنقاذ
جانب من عمليات الإنقاذ
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تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الأعمال الإسعافية، والخدمات الطبية المقدمة لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص من  اعلى معدية أبوغالب، في نهر النيل، في محافظة الجيزة، موجها برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في محيط الحادث .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، تمركز 8 سيارات في موقع البلاغ، مشيرة إلى أنه في حصيلة أولية تم التعامل مع 9 مصابين، نقل 3 منهم إلى مستشفيات الشيخ زايد المركزي ووردان المركزي وأسعف 6 في موقع الحادث، كما تم نقل 6 وفيات وماتزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية وجاري المتابعة.

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