ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم إسدال الستار عن محاكمة قائد سيارة دهست 3 طلاب في بورسعيد

الطلاب الثلاثة
الطلاب الثلاثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تصدر محكمة جنح الزهور بورسعيد، برئاسة المستشار محمد حمدي صادق، حكمها، اليوم الثلاثاء، في قضية المتهم بدهس 3 طلاب وسيدة بالسيارة قيادته مما تسبب في وفاتهم جميعا.

وترجع أحداث القضية رقم 2544 لسنة 2024 إلى مطلع شهر أبريل الماضي لاصطدام سيارة طائشة بـ3 طلاب وسيدة في شارع 23 ديسمبر أمام كلية العلوم، وهم: رضا السيد البدوى 50 عامًا، وعمر شريف أحمد 22 عامًا، ومحمد خميس، ومحمد عبد الله الشامي، وجرى دفن جثامينهم في جنازة مهيبة بمشاركة الآلاف من أبناء بورسعيد.

وكانت أسر الضحايا قد رفضوا الحصول على "الدية" من أسرة المتهم وتمسكوا بمعاقبته أمام القضاء.

بورسعيد محافظة بورسعيد السيارة الطائشة دهس طلاب أخبار بورسعيد