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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة ينعي ضحايا حادث معدية أبو غالب بمنشأة القناطر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بخالص التعازي للمتوفين أثر حادث سقوط ميني باص محمل بالركاب من معدية الرياح البحيري “أبو غالب” بمركز ومدينة منشأة القناطر داعياً المولي عز وجل أن يتغمدهم بوافر رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان . 
ويتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحالة الصحية لمصابي حادث السقوط حيث كلف مديرية الشئون الصحية بتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتي تمام شفائهم . 
وأكد المحافظ، أنه فور وقوع حادث السقوط تم التوجيه والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الحادث، مشيراً إلى أنه تم انتشال الميني باص من خلال قوات الإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية وجارى مواصلة جهود الإنقاذ . 
وكلف المحافظ مديرية الشئون الاجتماعية بصرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين والتيسير عليهم .

محافظ الجيزة ينعي المتوفين فى حادث معدية أبو غالب منشأة القناطر حادث معدية أبو غالب منشأة القناطر