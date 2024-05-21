“الزراعة” تصدر أحدث التوصيات على دودة الحشد الخريفية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا جاء فيه أخر تحديثات التوصيات الفنية لمكافحة دودة الحشد على الذرة لتعزيز الجهود للسيطرة على الآفة تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على دودة الحشد الخريفية بتطوير استراتيجيات المكافحة وتحديث التوجيهات الفنية للمزارعين والخبراء في هذا المجال، و توجيهات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بالتوعية بأهمية المكافحة المستدامة للآفات.

وأصدر معهد بحوث وقاية النباتات بيانا بتحديث التوصيات الفنية لمكافحة دودة الحشد على محصول الذرة، بهدف دعم الجهود المبذولة للسيطرة على تأثيرها السلبي على إنتاجية الذرة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أن التوصيات الجديدة لمكافحة دودة الحشد على الذرة تتضمن التوعية بالمبيدات الموصي بها والمعتمدة من قِبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد، و هي بروتكتو 9.4%WP بمعدل 400 جم / الفدان، فانتى 24%SC بمعدل 240 سم3 / الفدان، اييزو 30%WG بمعدل 60 جرام/فدان، روبيك 50%WP بمعدل 100 جم/فدان، سبيدو 5.7% WGبمعدل 80 جم / الفدان، كوراجن 20%SC بمعدل 60 سم3 / الفدان، فينوزيد 24%SC بمعدل 40 سم3/ 100 لتر ماء، اوكتوكلود 9.75%SC بمعدل 350 سم3/ فدان، رادينت 12%SC بمعدل 65 سم3/ فدان، كاستلو 10%EC بمعدل 105 سم3/ الفدان، بيليو 50%EC بمعدل 100 سم3 /الفدان، امازون 5.7%SG بمعدل 80 جم/فدان، و دولف أكس 5%EC بمعدل 375 سم3 / الفدان و أضاف نحن على ثقة تامة بأن التنفيذ الفعال للتوصيات الفنية المحدثة سيساهم في تعزيز قدرتنا على مكافحة دودة الحشد على الذرة وحماية المحاصيل الزراعية.