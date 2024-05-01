مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم أنشطة توعوية بمعهد أبحاث النباتات

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور مصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 232، علي تنظيم ندوة توعوية بعنوان " استخدام النباتات الطبية والعطرية في الخدمات العلاجية" بمعهد النباتات الطبية والعطرية بالتعاون مع كلية التمريض، والندوة موجهة لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وطلاب باحثي الدراسات العليا، والفرق النهائية لكليات الجامعة المختلفة، حيث يحاضر فيها أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المجلس وافق أيضا علي عقد دورة " استخلاص وتحليل المادة الوراثية والبروتينات للنباتات الطبية والعطرية" وذلك بمعمل أبحاث قسم التكنولوجيا الحيوية للنباتات الطبية والعطرية.

ويذكر أن، معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف، هو الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، و الذي جاء إنشاؤه عقب تميز المحافظة في إنتاج النباتات الطبية والعطرية بما يزيد عن 40% على مستوى الجمهورية، بهدف تطوير الإنتاج، وإعداد كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل وبناء شراكات مع المصدرين والعاملين في مجال انتاج النباتات الطبية والعطرية وتقديم الاستشارات العلمية، وتدريب الطلاب والمهتمين بالعمل في هذا المجال.