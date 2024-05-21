6 طلاب يفوزون بجائزة الدولة للمبدع الصغير بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أسماء الطلاب الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.

وتهدف المسابقة للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة التى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته، وذلك تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي.

وأعرب مدير المديرية أيمن موسى، عن أمنياته للفائزين بالتوفيق وإستكمال مسيرتهم العلمية والعملية فى مختلف المجالات.

وأكد على أهمية مواصلة العمل وصقل المهارات بالتعليم والتدريب الجيد لاستكمال مسيرة الابتكار والإبداع، لذا لابد من دعم المواهب الصاعدة وتوفير كافة الامكانات لتنمية قدراتهم الإبداعية.

وجاءت أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير كالأتي:

فرع التأليف المسرحى ( فئة عمرية ثانية)

_ لميس محمود حسب النبى

فرع الرسم ( فئة عمرية أولى)

_ سليم تامر فؤاد

_ عبد الله محمد صالح

فرع العزف ( فئة عمرية أولى)

_ شادى محمد عطية

فرع الغناء ( فئة عمرية اولى)

_ عمر حمادة صابر

فرع الابتكار آت العلمية ( فئة عمرية اولى)

_ سيف خالد رمضان

فرع الشعر ( فئة عمرية اولى) .

_ محمد رجب

مدرسة النور بإدارة الزيتون التعليمية من (ذوى الهمم)