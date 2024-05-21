الشهادة الإعدادية 2024.. الطلاب يختتمون الماراثون بـ"الهندسة" غدًا

يختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، غدًا الأربعاء امتحانات نهاية العام 2024.

ويؤدي الطلاب غدًا امتحان الهندسة، لمدة ساعتين، ويصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (٢٠٠١١٩) طالبًا وطالبةً يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الٰـ35.

وعقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، ورشة تقدير الدرجات لامتحان مادة الجبر (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وناقش إيهاب فتحى موجه عام الرياضيات بالمديرية اليوم الثلاثاء الموجهين الأوائل لمادة الجبر بالإدارات التعليمية

وأكدت تعليم القاهرة، أن ورقة الأسئلة جاءت واضحة ومنسقة والطباعة جيدة، وشملت الأسئلة جميع جزئيات المنهج ومطابقة للمواصفات الواردة من المركز القومى للامتحانات.

كما تنوعت الأسئلة بين مقالى وموضوعى وجاءت الأسئلة مناسبة للوقت مع وجود وقت كاف للمراجعة.

وآكد على ضرورة الإلتزام بتعليمات تقدير درجات الامتحان فى مادة الجبر كالآتى :

_ الإطلاع المستمر على أداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل ما فى تصحيح فى إحدى الغرف آو أحد المظاريف يطلب من الذين قاموا بتصحيح المظروف إعادة تصحيحه .

_ لايحوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح الإ فى الحالات الضرورية ورئيس اللجنة مسئولاً عن ذلك.

_ مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به و مناقشة الإجابات الآخرى و اعتماده من الموجه العام .



_ توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب .

_ التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالإسم وعلى المرايا خارج الورقة .

_ مراجعة الورقة الحاصلة على أقل من درجة النجاح بثلاث درجات بدقة.

_ سرعة إرسال نتيجة العينة العشوائية قبل بداية عملية التقدير الشاملة على الرابط المرسل على الجروب.



_ فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك ولا تقدر ب(صفر) التقدير صفر لإجابة الخطأ فقط.

_ تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة ( تستحق أو لا تستحق) .

_ على رئيس لجنة التصحيح ( الموجه الأول) إعداد إحصاء تقريبية بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عام للمادة كاملة .

_ ضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم الثلاثاء امتحاني الجبر والاحصاء، والتربية الفنية.