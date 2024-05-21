العاهل الأردني يحذر من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة

حذر الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

جاء هذا التحذير خلال لقائه مع وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء. تناول اللقاء أهم التطورات في المنطقة والوضع الخطير في غزة.

أكد الملك عبد الله على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، بناءً على حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد الملك عبد الله بموقف السويد الداعم لجهود تحقيق السلام وفقًا لحل الدولتين، ودعمها لوقف إطلاق النار في غزة، واستئناف دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

أكد الملك عبد الله الثاني على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستمر ودون أي عوائق.

كما جدد الملك التأكيد على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من أداء دورها الحيوي والمكلف بها أمميًا، خاصة في ظل الظروف الإنسانية المأساوية التي تعاني منها غزة.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة السويدية في عمان، ألكسندرا ريدمارك.