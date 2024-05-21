طائرة سنغافورية تتعرض لحادث.. وهذا عدد الضحايا

لقي راكب مصرعه، وأصيب 30 آخرون بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية (SIAL.SI).

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال مسؤولون وشركة الطيران إن رحلة جوية تعرضت لمطبات جوية شديدة، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى قذف الركاب وطاقم الطائرة حول المقصورة وإجبار الطائرة على الهبوط في بانكوك.

وقال كيتيبونج كيتيكاشورن، المدير العام لمطار بانكوك سوفارنابومي، في مؤتمر صحفي، إن الطائرة المتجهة من لندن إلى سنغافورة سقطت في جيب هوائي بينما كان طاقم الطائرة يقدم وجبة الإفطار قبل أن تواجه مطبات هوائية مما دفع الطيارين إلى طلب الهبوط الاضطراري.

وأظهرت صور من داخل الطائرة جروحا كبيرة في ألواح المقصورة العلوية وأقنعة الغاز والألواح المعلقة من السقف وأشياء من حقائب اليد متناثرة حولها.

وافاد أحد الركاب بأن رؤوس بعض الأشخاص اصطدمت بالأضواء فوق المقاعد وثقبت الألواح.

وقال كيتيكاشورن بعد إجلاء الركاب وأفراد الطاقم المصابين بجروح خطيرة: "رأيت أشياء ملقاة في كل مكان والعديد من أفراد الطاقم الجوي مصابين بكدمات".

وأضاف كيتيكاشورن إن رجلًا بريطانيًا يبلغ من العمر 73 عامًا توفي خلال الحادث، على الأرجح بسبب نوبة قلبية، وأصيب سبعة أشخاص بجروح خطيرة، بعضهم بجروح في الرأس. وأضاف أن الناس كانوا هادئين أثناء إخراجهم من الطائرة.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية إن 18 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى ويجري علاج 12 آخرين في المستشفيات.

وأكد كيتيكاشورن أن الناقلة أرسلت فريقا من 50 شخصا للمساعدة في رعاية المصابين في المستشفى.

