كريم خان: المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون انتصارًا للقانون على السلطة

أفاد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الثلاثاء، عن تعرضه للتهديدات بعد طلبه أمس إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة، حسبما ورد على قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل

وقال "خان"، أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون انتصارًا للقانون على السلطة والقوة الغاشمة "انتزع ما تستطيع.. خذ ما تريد.. افعل ما تريد.. وببساطة لن تثنينا التهديدات أو أي أنشطة أخرى".

وأكد

وأكد، "لن تثنينا التهديدات أو أي أنشطة أخرى لأنه في النهاية، علينا أن نفي بمسؤولياتنا كمدعين عامين، كرجال ونساء في المكتب، كقضاة، وكسجل لشيء أكبر من أنفسنا، وهو الإخلاص للعدالة"، مؤكدًا أن المحكمة لن تتأثر بالأنواع المختلفة من التهديدات التي وصفها بأن بعضها عام والبعض الآخر ربما لا يكون كذلك.

وأضاف، مدعى عام الجنائية الدولية إن "القانون المطبق في إسرائيل للأسف لا يبدو أنه يطبق بقوة أو إخلاص في الأراضي المحتلة أو في غزة، ولهذا السبب علينا أن نمضي قدمًا، وبطبيعة الحال إذا لم توافق تل أبيب على ذلك فإنهم أحرار أيا كان اعتراضهم على الحكم القضائي لرفع طعن أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنصحهم بفعله".