حزب حماة الوطن: حكومة مدبولي واجهت الكثير من الأزمات

قدم الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، الشكر إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي طالما واجهت كثير من الأزمات من كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية إلى الوضع الإقليمي الراهن إلى كثير من الأزمات بدولة تنهض.

وقال خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الدكتور مدبولي أن تشكيل الحكومة يجب أن يعمل على تحقيق عدد من الأهداف وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، مؤكدا أن تشكيل الحكومة يضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات وخاصة في مجالات الصحة والتعليم، وكذلك تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، وأتبع الرئيس ذلك بمواصلة تطوير المشاركة السياسية على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل.

وأضاف أن الملفات الأربع والتوجيهات التي وجه بها الرئيس أتبعها بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسعار في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي في جميع القطاعات.