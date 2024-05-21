119.5 مليون دولار من البنك الأوربي لإعادة الإعمار للمؤسسات الصغيرة في مصر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض مبدئي بقيمة 119.5 مليون دولار أمريكي (109 مليون يورو)للبنك الأهلى المصرى بموجب هيكل A/B Loanوذلك لاستخدامه في منح القروض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث يندرج هذا الجزء الأول من القرض ضمن برنامج تمويل أكبر من المتوقع أن يتم تنفيذه على عدة مراحل وهو أول قرض يُقدم لمؤسسة مالية في مصر وفق هيكل A/B Loan، ويتضمن قرض B تم تمويله من مدير الأصول ILX Fund الذي يتخذ من هولندا مقراً له ويركز على دعم أهداف التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن يساعد التمويل في تعزيز عملية تقديم القروض للقطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، مع تنويع قاعدة تمويل البنك الأهلي المصري ودعم أجندته الخاصة بالشمول المالي.

ويستهدف هذا الخط الائتماني المشروعات التي تديرها أو تمتلكها سيدات أو شباب وخاصة في المحافظات غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي، وهو ما يتوافق مع سياسات واستراتيجيات الدولة الساعية لتمكين المرأة ومساندة الشباب وكذا التوسع في الخدمات المصرفية خاصة في المناطق النائية.

وتجدر الإشارة الى أن البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك التجارية في مصر، يتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2013 في مجالات عديدة تشمل خطوط تمويل التجارة، وخطوط الائتمان التي تدعم الشمول المالي للقطاعات الاقتصادية التي تعاني من نقص الخدمات، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عملياته في مصر عام 2012، حيث استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11.9 مليار يورو في 178 مشروعاً في مصر، 81% منها تنتمي للقطاع الخاص.