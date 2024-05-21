"فوز فريق الرصد الميداني ببني سويف في مسابقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالتهنئة للعاملين بمركز معلومات التنمية المحلية، بمناسبة حصولهم على المركز الخامس،في المسابقة التي نظمها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، للعام 2023/2022،معربا عن سعادته بالإنجاز الذي حققه فريق العمل بمركز المعلومات على مستوى المحافظات المشاركة في المسابقة.

جاء ذلك خلال تسلمه شهادات التقدير الخاصة بفوز المحافظة في المسابقة، والتي سلمتها سحر صابر، مديرة مركز معلومات التنمية المحلية بديوان عام المحافظة، وتضمنت إشادة أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،بفريق فريق العمل بمركز معلومات المحافظة بالمركز الخامس في محور أفضل فرق الرصد الميداني على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد المحافظ أهمية الاستمرار ومواصلة التميز نظرا للدور الهام الذي تقوم به فرق الرصد الميداني في رصد المشكلات والاحتياجات بقرى ومدن المحافظة، والتعامل المباشر مع المواطنين لنقل مطالبهم واحتياجاتهم الأساسية،،فضلًا عن توعية المواطنين وتعريفهم بجهود الدولة والمشروعات، والاستفادة من كل البرامج والأنشطة التثقيفية والتدريبية والصحية التي تنفذها الحكومة.

من جهتها أعربت مديرة مركز معلومات التنمية المحلية،عن تقديرها للمحافظ محمد هاني غنيم"لدعمه جهود وأنشطة الإدارة ومتابعته المستمرة لسير ومنظومة العمل، وتوجيهاته بتحفيز وتكريم المتميزين من العاملين بوحدات الرصد الميداني بصفة دورية، مؤكدة بذل مزيد من الجهود لضمان تحقيق التميز وتمثيل المحافظة بشكل مشرف في مسابقات مراكز معلومات ودعم اتخاذ القرار.