ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأشعة تثبت إصابة أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي

حمدي
حمدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد حمدي لاعب الوسط، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أن نتيجة الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وأشار الدكتور محمد أسامة  إلى أن أحمد حمدي سيخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال الفترة المقبلة في الخارج،  بعد التنسيق وتجهيز كافة الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.

الاشعة الزمالك أحمد حمدى بقطع في الرباط