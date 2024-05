رئيس جامعة المنوفية يتابع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب والدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب قاعة مجلس كلية الطب والتى تم تجديدها بالكامل وذلك ضمن خطة الكلية لتجديد المنشآت والقاعات التى تحتاج إلى تجديد والتى شملت قاعة المؤتمرات وقاعة مجلس الكلية بالإضافة إلى عدة منشآت جارى العمل على الإنتهاء منها.

هذا وعقد رئيس الجامعة اجتماعه الدورى بعمداء الكليات والذى انعقد اليوم بقاعة مجلس كلية الطب، حيث استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتوجيه التهنئة لجميع أبناء ومنسوبى الكلية على الطفرة التى تشهدها الكلية على مختلف الأصعدة والسعى المستمر لتطوير كافة الإمكانات للارتقاء بالخدمة التعليمية والبحثية للكلية، كما أشاد رئيس الجامعة بفعاليات مؤتمر الكلية التاسع والعشرين الذى افتتحه صباح اليوم ومحاور وأهداف وموضوع المؤتمر الهام الذى يناقش مستقبل الطب فى ظل الذكاء الاصطناعي.

يأتى هذا الاجتماع الدورى الذى يعقده رئيس الجامعة شهريا لمتابعة سير العمل بالكليات ومناقشة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة فى جلسته الشهرية.

وفى بداية الاجتماع قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أسامة حجازي عبد السلام بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعينه عميدا لمعهد الكبد القومي، متمنيا له التوفيق في تأدية مهام عمله، وموجها الشكر للدكتور هاني عبدالمجيد شريم علي مجهوداته خلال فترة توليه عمادة معهد الكبد القومي.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بفوز فريق جامعة المنوفية بالمركز الأول عن قطاع وسط وجنوب الدلتا في "الملتقي القمي الثالث لسفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم" تحت شعار "لا إعاقة مع الإرادة" والمشاركة بمبادرة "إبداعك لغتك الخاصة" وقد أقيم الملتقي بجامعة الفيوم بالتعاون مع مشروع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي.

كما أشاد رئيس الجامعة بفعاليات معرض المشروعات الهندسية لكلية الهندسة الإلكترونية، والذى حرص على حضوره وتفقد جميع المشروعات بالمعرض الذى ضم مشروعات طلاب الكلية، وطلاب من كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وطلاب صغار السن من بعض الأكاديميات التعليمية، حيث ضم المعرض ٣٨ مشروع مثل "مشروعات الروبوت، النظارة الذكية لفاقدي البصر، جهاز إنعاش القلب الرئوي، جهاز الصدمات الكهربائية، جهاز الاكتشاف المبكر لسرطان الجلد، القمر الصناعي، الغواصة الاستكشافية، الخلايا الشمسية"، مؤكدا أن كلية الهندسة الإلكترونية تمتلك الكثير من الإمكانيات وبها طلاب متميزين على قدر عال من القدرات العقلية والابتكارية التى تؤهلهم للعالمية والحصول على براءات اختراع فى العديد من المجالات.

وأكد القاصد أن جامعة المنوفية جامعة عريقة لها مكانة متميزة وتسير بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من النجاحات وهذا يتجلى واضحا فى تقدم الجامعة فى مختلف التصنيفات العالمية حيث حققت الجامعة خلال هذه الفترة تقدما في تصنيف Research.Com في مجالات علوم الحاسب والالكترونيات والهندسة الكهربية، حيث احتلت الجامعة المركز الـرابع على مستوى الجامعات المصرية والمركز الـ ٦٧٠ على مستوى العالم في مجال علوم الحاسب، والمركز الـ ٣ علي مستوي الجامعات المصرية والمركز الـ ٤٩٤ علي مستوي العالم في مجال الإلكترونيات والهندسة الكهربية.

كما تقدمت الجامعة في تصنيف "CWUR - The Center for World University Rankings " لتصنيف الجامعات لعام ٢٠٢٤ حيث جاءت جامعة المنوفية فى المركز الـ ١٥٤٨ على مستوى العالم من بين ٢٠٩٦٦ جامعة مشاركة في التصنيف، بالإضافة إلى تقدم ترتيب جامعة المنوفية في تصنيف التايمز البريطاني "THE - Times Higher Education Ranking" لعام 2024, حيث تم إدراج الجامعة من ضمن الفئة "301 - 350" في تصنيف الجامعات الشابة لعام 2023، ومن ضمن الفئة "801 - 1000" في تصنيف التأثير لعام 2022, بينما جاءت في الفئة "1001 - 1200" في تصنيف الجامعات العالمية 2023.

هذا وتابع رئيس الجامعة استعدادات الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة لأداء الامتحانات دون أى عقبات، مؤكدا على دعمه الكامل لجميع الكليات، ومتابعته المستمر لأعمال الامتحانات.