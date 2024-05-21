تتويج نوران جوهر ودييجو إلياس بلقب بطولة "CIB" العالمية للإسكواش برعاية بالم هيلز

الثلاثاء 21/مايو/2024 - 07:22 م

شهد الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي «CIB»، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي «CIB»، وطارق عطية، رئيس مجلس إدارة شركة بالم سبورتس، وكابتن أمير وجيه، المستشار الفني لأكاديمية بالم هيلز ومدير المشروع القومي لموهوبي الإسكواش، بمتحف الحضارة، ختام بطولة "CIB" العالم للإسكواش، وتوزيع الجوائز على الفائزين بالبطولة وهما دييجو إلياس، بمنافسات الرجال، ونوران جوهر بمنافسات السيدات.

وتوج اللاعب البيروفي دييجو إلياس- المصنف 4 عالميًا- ببطولة "CIB" العالم للإسكواش بعد تغلبه في المباراة النهائية على مصطفى عسل - المصنف 3 عالميًا- بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (11-6)(11-5)(12-10)، في مباراة استمرت 61 دقيقة، وفازت اللاعبة نوران جوهر لاعبة نادي بالم هيلز -المصنفة الثانية عالميًا- على نور الشربيني -المصنفة الأولى عالميًا- بنتيجة (3-1)، بواقع نقاط (11-8)(9-11)(11-7)(11-5)، في مباراة استمرت 81 دقيقة.

وأقيمت بطولة "CIB" العالم للإسكواش 2024، والتي تعد الأكبر في تاريخ اللعبة علي نادي بالم هيلز الرياضي وملعب الإسكواش الزجاجي بمتحف الحضارة تحت رعاية البنك التجاري الدولي «CIB»، وشركة بالم هيلز، بمشاركة 128 لاعب ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تتخطى الـ50 مليون جنيه، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: إن مصر أصبحت علامة مميزة فى استضافة وتنظيم بطولات العالم المختلفة فى جميع الرياضات بفضل تميز البنية الإنشائية، والطفرة الكبيرة التى تشهدها فى ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسة، علاوة على الكوادر والخبرات التنظيمية المصرية التى تلعب دورًا مؤثرًا فى نجاح تلك البطولات.

وقدم الوزير التهنئة لأبطال مصر فى رياضة الإسكواش الذين شاركوا فى بطولة العالم للإسكواش، وقدرتهم على الحفاظ على مستواهم الفنى، وترتيبهم العالمى نتيجة نتائجهم المميزة، وفوزهم بمختلف الألقاب على مستوى منافسات الرجال والسيدات، لافتًا إلى حرص الوزارة على استمرار ريادة مصر عالميًا فى رياضة الإسكواش، ودعم الأبطال الرياضيين، وكشف الموهوبين فى تلك اللعبة من خلال المشروع القومى للموهبة الذى تتبناه الوزارة.

من جهته أعرب حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي «CIB»، عن اعتزازه بالنجاح الذي تحظى به بطولة العالم للإسكواش، وذلك من منطلق إيمان البنك بأهمية استضافة ورعاية البطولات الكبرى في رياضة الإسكواش لما لمصر من ريادة ومكانة مرموقة ومتقدمة في هذه الرياضة، كما يؤمن البنك إيمانًا راسخًا بأن دعمه للمواهب المصرية كان ومازال له بالغ الأثر في تحسين ترتيبهم في التصنيف العالمي.

في نفس السياق قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي «CIB»: "أبطال مصر بذلوا مجهودًا ضخمًا لتقديم أداء مشرف خلال النسخة الحالية من بطولة CIB الدولية للإسكواش للحفاظ على اللقب، وهو نفس الدافع الذي شجعنا على رعاية كبرى بطولات الإسكواش وتقديم كل الدعم الممكن لاستضافتها على أرض مصر بهدف الحفاظ على استمرار تطور مستوى اللاعبين المصريين للتتويج بكبرى البطولات، وتقديم نموذج مشرف للنشء والشباب ليصبحوا أبطال في المستقبل".

وقال طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز:"حرصنا على رعاية بطولة العالم للإسكواش لتقديم صورة مشرفة عن قدرة مصر على تنظيم بطولات دولية كبرى بمشاركة لاعبين من جنسيات مختلفة، وإبراز ما تضمه مصر من منشآت رياضية على أعلى مستوى قادرة على استضافة منافسات عالمية وذلك بهدف الترويج للسياحة الرياضية في مصر، وكذلك تشجيع أبطالنا على المنافسة على اللقب والتتويج بالبطولة"

أضاف:"وفرنا كل الإمكانيات اللازمة خلال استضافة عددًا من مباريات بطولة CIB العالمية للإسكواش بنادي بالم هيلز الرياضي بأكتوبر، ونالت إشادة من اللاعبين وكذلك جمهور اللعبة لما يضمه النادي من بنية تحتية ومنشآت وملاعب رياضية بمواصفات عالمية، وسنواصل تقديم كل الدعم للاعبين الإسكواش ونهدف الي اكتشاف مواهب جديدة في اللعبة وتطوير مستواها أملًا في الصعود لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وتحقيق ميداليات ذهبية وياتي ذالك استكمالا لأستراتيجية الشركة التي تحرص على دعم وتطوير اللعبين المصريين في مختلف الرياضات".

من جانبه أعرب طارق عطية، رئيس مجلس إدارة شركة بالم سبورتس، عن سعادته بنجاح البطولة التي تألق فيها لاعبو مصر، وأكد استمرار دعم شركة بالم هليز للاعبين المصريين، مشيدا بالحضور المصري القوي في لعبة الإسكواش الذي سيستمر طالما استمرت المواهب المصرية واستمر دعمها، حيث تسعي شركة بالم هيلز الي تقديم دعم غير محدود لكي تستمر الريادة المصرية في رياضة الاسكواش.

وأشار طارق عطية، إلى إمكانيات نادي بالم هيلز الذي يمتد عطائه لأكثر من 17 عاما حيث كان من أوائل النوادي في غرب القاهرة - وما يضمه من ببنية تحتية ومنشآت وملاعب رياضية بمواصفات عالمية تأهله لاستضافة بطولات عالمية.

سبق للبنك التجاري الدولي «CIB»، رعاية عددًا من كبرى بطولات الإسكواش أبرزها بطولة العالم PSA للسيدات لعام 2019-2020، والبطولة المشتركة للرجال والسيدات لعام 2021-2022، إضافة إلى العديد من بطولات PSA العالمية الأخرى التي نُظمت في مصر.



الجدير بالذكر أن، البطولة أقيمت علي نادي بالم هيلز من الفترة 8 إلى 15 مايو، يأتي رعاية واستضافة شركة بالم هيلز للبطولة تماشيًا مع استراتيجية الشركة للاستثمار الرياضي، بهدف دعم اللاعبين المصريين والمساهمة في تعزيز مكانة مصر الريادية في رياضة الإسكواش، ودعم المواهب في لعبة الإسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.