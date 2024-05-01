ضبط 7 أشخاص لاتجارهم فى المخدرات بالسلام وحدائق القبة ومدينة بدر ومصر القديمة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 7 أشخاص لاتجارهم فى المخدرات بالسلام وحدائق القبة ومدينة بدر ومصر القديمة .

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (2 كيلو جرام من مخدر الإستروكس - كمية لمخدر الحشيش – 39 أمبول مخدر – 210 قرص مخدر – فرد خرطوش وطلقة – ميزان حساس).

كما تم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (1055 قرص مخدر – سلاح أبيض).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق ، وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين)، كما تم ضبط (مبيض محارة) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (21 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

والقى ضباط المباحث القبض على(عامل تصنيع زجاج ، نجله) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. لقيامه بإستئجار شقة بدائرة القسم وإستخدامها مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع اللمبات الخاصة بالتدخين والتى تستخدم فى تعاطى مخدر الآيس ، وبحوزتهما (900 لمبة تم تصنيعها – أدوات التصنيع)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.