محافظة السويس تشهد حركة تغييرات واسعة في رؤساء الأحياء وتعيينات جديدة

أعلنت محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، حركة تغييرات واسعة في نطاق رؤساء الأحياء، شملت تعيينات جديدة وتكليفات مؤقتة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتجديد الدماء وتعزيز كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

التغييرات الجديدة

اللواء هشام عبد السميع جابر الشيمي، تم ندبه من الإشراف على حي الأربعين للإشراف على حي السويس.

اللواء عارف عبد العزيز سعد البركاوي، تم تعيينه رئيسًا لحي الأربعين، بعد أن كان يشغل منصب رئيس حي عتاقة.

اللواء عمرو أحمد عبد الرحمن البغدادي، تم تعيينه رئيسًا لحي عتاقة، بعد أن كان يشغل منصب رئيس حي فيصل.

المهندسة فاتن عبد الغني إبراهيم حسن، تم تكليفها بأعمال رئيس حي فيصل.

المهندسة صفاء فضيل أمين حسن، تم تكليفها بتسيير أعمال رئيس حي الجناين لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

تعيين مدير عام جديد للإدارة العامة الاستراتيجية

اللواء أحمد محمد شاكر محمد تم تكليفه بمنصب مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية بديوان عام محافظة السويس، والتي تشمل إدارات التخطيط والمتابعة، والأزمات والطوارئ، والشبكة الوطنية، والمشروعات.

تهدف هذه التغييرات إلى ضخ دماء جديدة في قيادات العمل المحلي، وتعزيز الكفاءة والخبرة في إدارة الأحياء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة العمل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أن هذه التغييرات تأتي في إطار حرصه على تطوير العمل المحلي وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين، مشددًا على ضرورة بذل قصارى الجهود من قبل جميع القيادات الجديدة لتحقيق الأهداف المرجوة.