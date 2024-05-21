محافظة السويس تستعد لامتحانات الثانوية العامة

ناقش محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، استعدادات محافظة السويس، لاستقبال إمتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، فى الاجتماع الذى عقد اليوم الثلاثاء، بمبنى الديوان العام.

حاء ذلك بحضور الدكتورعبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، كما حضر كلا من رؤساء الأحياء ومديرمديرية التربية والتعليم ومستشار المحافظ لشئون التعليم والشبكة الوطنية للطوارئ.

أكد محافظ السويس، على الاجتماع على مديريى الادارات ورؤساء الاحياء، رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع القيادات التنفيذية والاحياء ومديرية التربية والتعليم لتحقيق الراحة لجميع ابنائنا من الطلاب والطالبات وتوفير الجو الهادئ والآمن لجميع اللجان والمعلمين والقائمين علي عملية المراقبة، خلال فترة الامتحانات.

واكد محافظ السويس علي مدير مديرية التربية والتعليم بالاستعداد الجاد لاستقبال الامتحانات، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لضمان سير الامتحانات بانتظام وأمان.

ووجه محافظ السويس علي تنظيم لجان من الداخل والخارج، مكلفا رؤساء الاحياء والشبكة الوطنية بالمرورعلي جميع اللجان للتأكد من جاهزيتها، والمتابعة المستمرة للمدارس خلال سير وانتظام الامتحانات.

ووجه محافظ السويس القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والتربية والتعليم لتجهيز اللجان والاستراحات على أعلى مستوى.

وأكد محافظ السويس على تكثيف الإجراءات الأمنية لجميع اللجان ومراكز توزيع الأسئلة بالمحافظة، فضلًا عن ضرورة توفير الخدمة الصحية داخل اللجان، وتواجد سيارات الإسعاف على أعلى مستوى، وسيارات المطافئ خارج اللجان أثناء الامتحانات.

وكلف المحافظ بمتابعة الامتحانات منذ وصول أسئلة الامتحانات،وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلبة للامتحانات.

وشدد محافظ السويس على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة خارج المدارس التي بها لجان الامتحانات والمناطق المحيطة بها قبل بدء الامتحانات. مشددا علي علي قطاع الكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائي داخل لجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة.

وأكد المحافظ علي جميع القيادات المعنية ورؤساء الأحياء بأهمية تقديم كافة التسهيلات لتوفيرسبل الراحة والأمان للجميع من الطلبة والمراقببن داخل اللجان علي مستوي الادارات التعليمية بالاحياء .