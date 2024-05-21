بنك أبوظبي التجاري يوقع اتفاقية شراكة مع "فيزا" لدعم جهود التحول الرقمي

وقع بنك أبوظبي التجاري مصر اتفاقية شراكة استراتيجية حصرية مع فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، خلال مراسم توقيع بمقر البنك الجديد، حيث قام بتوقيع الاتفاقية ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر ومن جانب البنك، ايهاب السويركي العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي في حضور عدد من قيادات كلا الجانبين.

جاء ذلك في إطار استراتيجية بنك أبوظبي التجاري مصر للتحول الرقمي وحرصه على تحقيق المزيد من رضا العملاء من خلال تقديم خدمات وحلول دفع مبتكرة.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة إيجابية في مجال مدفوعات الأفراد والشركات تسمح للبنك في الاستمرار في تقديم حلول جديدة مبتكرة وآمنه للعملاء لتمنحهم المزيد من الحرية والتحكم في مدفوعاتهم في آن واحد.

كما تهدف الاتفاقية إلى التوسع في نشاط البطاقات وإصدار بطاقات جديدة لبنك أبوظبي التجاري تحمل شعار شركة فيزا، وذلك بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للبنك في التوسع في المدفوعات الرقمية، و ذلك بالاتساق مع توجه البنك المركزي المصري لدعم و تحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

ايهاب السويركي: حريصون على الشراكات الاستراتيجية المتميزة التي تدعم جهود التحول الرقمي وتحقق رضا العملاء

وفي هذا الاطار، أعرب ايهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري عن سعادته للتعاون مع شركة فيزا الذي بداْ منذ انطلاق علامة بنك أبوظبي التجاري في مصر، وصرح قائلا: "أننا حريصون على الشراكات الاستراتيجية المتميزة التي تدعم جهود التحول الرقمي وتوفر حلول مبتكرة لتقديم تجربة بنكية فريدة حرصاً على تحقيق رضا عملائنا ومواكبة احتياجاتهم، هذا بالإضافة إلى العمل على نمو حصتنا السوقية حيث أن البنك قد استطاع بالفعل تحقيق زيادة في محفظة البطاقات بنسبة 106% بنهاية 2023 بالمقارنة بالعام السابق. كما ان البنك بصدد طرح بطاقة Visa Platinum جديدة للشركات وكذلك إصدار بطاقتي Visa Signature للخصم المباشر بالجنيه المصري والدولار الامريكي لعملاء برنامج إكسيلسني لتقديم امتيازات حصرية تناسب اسلوب حياة وطموحات هذه الشريحة من العملاء."

ومن جانبها أعربت ملاك البابا المدير العام لفيزا مصر، عن اعتزازها بالشراكة مع بنك أبوظبي التجاري التي تتماشى مع التزام Visa بقيادة الابتكار الرقمي وتوفير تجارب دفع سلسة وآمنة للمستهلكين.

وأضافت "نحن متحمسون لمواصلة العمل بشكل وثيق مع بنك أبوظبي التجاري لتوفير فوائد المدفوعات الرقمية لمزيد من العملاء في جميع أنحاء مصر."