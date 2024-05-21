تجديد حبس المتهمتين بسرقة غادة عبد الرازق بالمعادى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس خادمتين من أصل إفريقي، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وملابس واكسسوارات، من منزل الفنانة غادة عبد الرازق، بالمعادى، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات .

وكانت النيابة قد أمرت بالتحرى حول نشاطهم وأرواق إقامتهم، والإستعلام عنهما من السفارة التابعة لهم واخطارهم بالوقعة.

وتبين من التحقيقات أن المسروقات عبارة عن مشغولات ذهبية "قرط وانسيال" وبعض الاكسسوارات باهظة الثمن، وملابس خاصة بالفنانة، قامتا بسرقتها علي مراحل أثناء تنظيف غرفتها، وقامتا بإخفاء المسروقات، حتي تمكنا من إخراجها خارج الفيلا للسائق بعد ادعاء معرفة الفنانة بذلك.

وكشفت التحقيقات أن المتهمتين تعملان خادمتين لديها، وسرقتا مشغولات ذهبية عن طريق المغافلة، واكتشف الواقعة سائق خطيب نجلتها، وأخبر المجني عليها، التي توجهت وحررت محضرا بالواقعة.

وقال في أقواله، إن إحداهما حضرت له وأعطته المضبوطات، وأخبرته بالاحتفاظ بها حتى طلبهما منه مرة أخرى بمعرفة المجني عليها، ولكنه شك في الأمر، فتوجه للمجني عليها وأخبرها بالواقعة لتكتشف سرقتهما لها.

وواجهت النيابة المجني عليها بالمتهمتين والمضبوطات، وأقرتا بارتكابهما الواقعة، واتهمتهما بالسرقة.

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على المتهمين بسرقة إنسيال، وملابس من داخل فيلا الفنانة غادة عبدالرزاق بمنطقة المعادي.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الفنانة غادة عبدالرزاق، مفادها اكتشافها سرقة انسيال ذهب ومجموعة من ملابسها من داخل فيلتها بمنطقة المعادى، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على مُلابسات الواقعة تبين عدم دخول أي غرباء للفيلا، وبتضييق الخناق على خادمتيها اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.