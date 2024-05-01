وفاة معلم داخل لجنة امتحانات أولى ثانوي بالجيزة

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً من النقابة الفرعية بغرب الجيزة، يفيد بوفاة المعلم مجدى محمود كبير كيمياء زراعية، بمدرسة الجيزة الثانوية الزراعية وذلك أثناء تأديته عمله بإحدى لجان الصف الأول الثانوي الزراعي نتيجة توقف مفاجئ لعضلة القلب طبقا للتقرير الطبى للمستشفى التى نقل إليها.

وكلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عصام صلاح رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بغرب الجيزة، بمساندة أسرة المعلم فى خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم ، موجها بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

وتقدم الزناتي بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.