ads
الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن: قرار الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل خاطئ للغاية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية مستعدة للعمل مع الكونجرس للرد على خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من قادة إسرائيل وسط دعوات من الجمهوريين لفرض عقوبات أميركية على مسؤولي المحكمة.

ووصف بلينكن في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الليلة، هذا التحرك بأنه قرار "خاطئ للغاية" من شأنه أن يعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وأكد وزير الخارجية، أنه "يسعدنا العمل مع الكونجرس، مع هذه اللجنة، للتوصل إلى رد مناسب" على تحرك المحكمة الجنائية الدولية.

وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وجه تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، ضد اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن الجنائية الدولية قادة إسرائيل