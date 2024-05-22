أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو

رصدت عدسة «البوابة نيوز» فعاليات العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك، والذي أقيم في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، حيث شهد العرض الخاص حضور عدد من أبطال الفيلم ومن أبرزهم أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود وإبرام سمير وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم حول صمود الحب أمام الفقر ومصاعب الحياة فهل يستطيع " حسن" و"ملك" التصدي لتقلبات ومؤامرات البشر.

بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.