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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 8 وإصابة 21 آخرين

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن فرقها تمكنت من الوصول إلى جثمان شهيد في حي الهدف بجنين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 8 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ صباح الثلاثاء على المدينة ومخيمها، بالإضافة إلى إصابة 21 آخرين، بينهم إصابات خطيرة. 

وأوضحت “الجمعية” أن طواقمها تمكنت من الوصول إلى الشهيد، الذي لم تُعرف هويته بعد، في حي الهدف، قبل أن تحتجز قوات الاحتلال مركبة الإسعاف أثناء نقل الجثمان إلى المستشفى. 

وأضافت “الجمعية” أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة الإسعاف التابعة لها بالرصاص الحي في حي الهدف أثناء توجهها لإسعاف مصابين، مما تسبب في أضرار بهيكل المركبة.

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