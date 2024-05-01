سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024

سيطر الهدوء على سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 1 مايو 2024، في البنوك العاملة بمصر، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، عقب ارتفاعات طفيفة في عدد من البنوك العاملة في مصر أمس .

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.79 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع

كما سجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 47.95 جنيها في مصرف ابوظبي الإسلامي.

وبلغ أقل سعر الدولار اليوم في بنك البركة 47.75 جنيه للشراء، مقابل 47.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية الي 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد نحو 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.95 جنيه للشراء، مقابل 48.10 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع

وجاء سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري حوالي 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد حوالي 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية الي 47.90 جنيه للشراء و 48 جنيها للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني عند 47.86 جنيه للشراء و 47.96 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في ميد بنك حوالي 47.75 جنيه للشراء، مقابل 47.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 47.75 جنيه للشراء، مقابل 47.85 جنيه للبيع.