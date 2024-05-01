الأمن يضبط المتهمين باقتحام مكتب محام بالغربية

تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من

وكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" بشأن قيام بعض الأشخاص بإقتحام مكتب محامى بالغربية وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بإقتحام مكتب محامى بالغربية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية من صاحب الحساب المشار إليه (محامى حر ، له معلومات جنائية) بتضرره من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإتلاف باب المنزل محل إقامته ولافتة المكتب الخاص به الكائن بذات المنزل بدعوى وجود خلافات بينهم حول الجيرة وأن هناك قضايا متداولة بينهم أمام الجهات القضائية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.