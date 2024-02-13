بداخلها 6 متلبسين.. ضبط شبكة دعارة يديرها مدير فندق شهير فى الدقهلية

أسقط ضباط قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، شبكة دعارة يقودها مدير فندق شهير بمدينة المنصورة وعاملة بذات المكان، حال قيامهم بتسهيل أعمال الدعارة لراغبي المتعة الحرام وتقديم النسوة الساقطات لممارسة الرذيلة مع الرجال بمقابل مادى دون تمييز وجرى ضبط 4 آخرين حال ممارستهم أعمال الدعارة وإحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات للعقيد أحمد فتح الله، رئيس قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، مفادها قيام "عبدالعزيز.س.ح.ح"، 49 عاما، مدير فندق شهير بمدينة المنصورة، ومقيم بإحدى قرى مركز نبروه و"سمر.إ.إ.ا"،35 عاما، عاملة بالفندق، مقيمة احدى قرى مركز طلخا، بإدارتهم للفندق فى أعمال الدعارة.

جرى إخطار اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، وبدوره أبلغ اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية الذي وجه بتشكيل حملة مكبرة من ضباط قسم حماية الآداب العامة بقيادة العقيد أحمد فتح الله، رئيس القسم ومداهمة الفندق .

وجرى خلال المأمورية ضبط المتحرى عنهما وكذلك كلا من "محمود.ح.ح"، 46 عاما، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم المنصورية الوسطى محافظة أسوان حال ممارسته الجنس برفقة "سهام.ا.ع،36 عاما، عاملة بالفندق ومقيمة بإحدى قرى مركز بلقاس، و"محمد.ز.م.خ"، 29عاما، ومقيم قرية أبو النمرس مركز أبو النمرس محافظة الجيزة حال ممارسته الجنس مع شقيقة المتهمة الثالثة وتدعى "حنان.إ.أ.ا"،24 عاما، عاملة بالفندق ومقيمة بإحدى قرى مركز طلخا.

وعثر بحوزة المتهمين على مبلغ مالي وقدره 2640 جنيه من متحصلات أعمال الدعارة وممارسة الرذيلة و5 هاتف محمول خاصة بالمتهمين والملابس الخاصة بهم و2 واقي ذكرى مغلقين .

بمواجهتهم أقر المتهم الأولى والثانية بتسهيل أعمال الدعارة داخل الفندق فيما أقر باقي المتهمين بممارسة أعمال الدعارة بمقابل مادى دون تمييز.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.