معركة بالأسلحة البيضاء والعصي لخلاف على أولوية وضع فرش خضار في الدقهلية

شهد شارع عبدالسلام عارف بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية مشاجرة استخدم فيها السلاح الأبيض والعصي بين 4 أشخاص بينهم سيدتين؛ وذلك بعد نشوب مشادة فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة نتيجة أولوية وضع فرش للخضار والفاكهة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط طرفي الواقعة والأسلحة المستخدمة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من بعض الأهالي بوجود مشاجرة بشارع عبدالسلام عارف دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث وبالفحص تبين ان طرفي المشاجرة كلا من "طرف أول"، جلال.ا.ح،55 عاما، عامل ومصاب باشتباه كسر فى الجمجمة ولايمكن استجوابه، ونجل شقيقة"السيد.إ.ا"،27 فكهاني، وخالة الثاني وتدعى "خضرة.ا.إ"،55 عاما، ربة منزل مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وطرف ثان كلا من:"إيهاب.ص.ع"،55 عاما، تاجر خضار ومصاب بجرح سطحي بالوجه، وزوجته "إسراء.م.ع.ع"، 25 عاما بائعة خضار، وجميعهم يقيمون بشارع عبدالسلام عارف دائرة القسم.

ودلت التحريات أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين كل من الثاني والرابع تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهما على الأخر بالضرب بالأيدي وآلة حادة "سكينة" بحوزة الثاني وعصا خشبية "شومة" بحوزة الرابع وإحداث مابهما من إصابات لوجود خلافات بينهما على أولوية وضع فرش الخضار والفاكهة بالشارع.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهم أيدوا سبب وقوع المشاجرة، وإرشاد الثاني والرابع تم ضبط الأدوات المستخدمة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.