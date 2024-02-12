فشل فى علاجة بالرقية الشرعية.. شاب يطعن مدرس أزهري فى الدقهلية

أصيب مدرس أزهري بطعنات متفرقة بالجسم بقرية أبو داود السباخ مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية على يد شاب مقيم قرية أبو قراميط مركز السنبلاوين وذلك بعد تربص المتهم للمجني عليه وطعنه بسكين ظنا منه ان المصاب فشل فى علاجه بالرقية الشرعية من مرض نفسي وجرى نقل المصاب لمستشفى تمى الامديد المركزي وضبط المتهم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد شرطة تمي الأمديد من مستشفى تمى الامديد المركزي بوصول "حسن.إ.م.أ"،58 عاما، مدرس بمعهد أبو داود السباخ الأزهري ومقيم قرية أبو داود السباخ دائرة المركز مصابا بجرح طعني بالظهر وآخر قطعي بالكتف الأيسر"إدعاء تعدي".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد وبسؤال المصاب اتهم "أحمد.س.س.أ"،39 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم قرية أبو قراميط مركز السنبلاوين بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين"، بحوزته إحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما حال تواجدهما بالقرية محل إقامة المصاب بسبب قيام المتهم بإلقاء اللوم عليه لعدم شفائه كونه قد سبق وعالجه بالقرأن لمعاناته من مرض نفسي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة "سكين".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.