ضبط شابين تعديا على فتاة جنسياً وصوراها بهاتف محمول فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية من ضبط شابين وذلك بعد قيام أحدهما بملامسة أجزاء حساسة من جسد فتاة والتحرش بها جنسيا وقيام الأخير بتصويرهما مقطع فيديو بهاتفه المحمول بقرية البلامون التابعة للمركز وبمواجهتهما اقرا واعترفا بإرتكابهما الواقعة لكون المجني عليها على علاقة عاطفية بأحدهم.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعيد أيمن بدوي، مامور مركز شرطة السنبلاوين من "صباح.م.م"،18 عاما، حاصلة على دبلوم صناعة ومقيمة قرية البلامون دائرة المركز تتهم كلا من:"محمود.م.س.ا"،16 عاما، عامل، و"أحمد.م.د"،16 عاما، بدون عمل ويقيمان بذات القرية بقيام الأول بالتحرش بها وملامسة مواضع عفتها حال تواجدهم بجراج أسفل منزلها بذات القرية ، وقيام الثاني بتصويرهما بهاتف محمول.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اقرا واعترفا بارتكاب الواقعة ، وأضاف الأول ان ذلك برضاها لوجود علاقة عاطفية بينهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.