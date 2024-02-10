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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تفاصيل العثور على جثة مسن عربي الجنسية داخل شقة فى الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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توصلت مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية تفاصيل العثور على جثة مسن يحمل إحدى الجنسيات العربية مسجى على جانبه بأرضية حجرة نومه داخل قرية عزبة الجزار، ليتبين معاناته من أمراض الشيخوخة  ويعيش بمفرده داخل الشقة منذ 4 سنوات.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مامور مركز شرطة شربين، بعض الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من منزل كائن بعزبة الجزار دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين و الشقة محل البلاغ بالطابق الأرضي ووجود جثة مستأجر الشقة ويدعي"قيس صالح على برباع"،71 عامان يمني الجنسية ويحمل جواز سفر منتهي ، مسجى على جانبه  بأرضية حجرة النوم ويرتدي ملابسه كاملة والجثة فى حالة عفن ولاتوجد بها ثمة إصابات ظاهرية وتبين سلامة جميع الأبواب والنوافذ.

وبسؤال مالكة المنزل وتدعى "مها.م.إ"،31 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان قررت ان المذكور يقيم بمفرده منذ أربعة سنوات واليوم وحال قيامها بالاطمئنان عليه فوجئت بوفاته وأضافت انه ان يعاني من أمراض الشيخوخة.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي ان الوفاة طبيعية وعدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة ولاتوجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1051 إداري مركز شرطة شربين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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