إصابة 4 في حادث سيارة ملاكي وتوك توك في الدقهلية

شهد طريق المنصورة ميت غمر، حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك أمام قرية هلال التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وذلك نتيجة تصادم مرور مركبة التوك توك واعتراض الطريق بشكل خاطئ مما تسبب فى إصابة 4 وجرى نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ملاكى بتوك توك امام قرية هلا بنطاق المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة توك توك بدون لوحات معدنية نتيجة الاصطدام بالمواجهة نتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور وجروح.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.