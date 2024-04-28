بيج رامي يكشف تفاصيل علاجه بالخلايا الجزعية

نصح لاعب كمال الأجسام محمد حسن السبيعي المعروف بـ "بيج رامي"، الشباب بالاهتمام بالرياضة التي تتناسب مع شكل وطبيعة جسمه وقدراته سواء كانت كمال أجسام أو غيرها من الرياضات الأخرى، مضيفًا أن دخول البطولات وتحقيق الفوز يحتاج إلى إرادة وعزيمة قوية قائلاً، "هناك أبطال في مصر كانوا أفضل مني بمراحل ولكنهم كانوا يفتقدون الإرادة وعندما كان يُذكر أمامنا لقب مستر أولمبيا كانوا يقولون أنه حلم بعيد المنال بالنسبة لهم لكن ربنا وفقني بوجود أشخاص داعمين لي وشجعوني على الذهاب للأولمبي استكمال مسيرتي الرياضية".

وأضاف بيج رامي، خلال تصريحاته التليفزيونية، “أن تحقيق هدفي لم يكن مستحيلا ولكن الناس هم من وضعوا هواجس في عيونهم، بأن ذلك كان مستحيلا ولم يطوروا من قدراتهم، مضيفًا، ”نحن لدينا خلال السبع سنوات الأخيرة لاعبين استطاعوا أن يثبتوا أنفسهم على المستوى الدولي والمحلي، وانا مؤمن أن لدينا الأفضل مما فعلناه من قبل خلال الفترة المقبلة، لذا يجب على الشباب أن يكون لديهم أمل وإيمان بالله سبحانه وتعالى بأنهم بالفعل قادرين على كسر لقب مستر أولمبيا".

وأوضح بيج رامي، أنه يتم علاجة من خلال العلاج بالخلايا الجزعية، مضيفا، أنه مازال غير مصرح للعلاج به في مصر ودول العالم نظرا لأنه مكلف وغالي الثمن وليس لديه انتشار، مشيرا إلى أنه لا يعالج كل الأمراض، موضحًا أنه مستمر على العلاج لكي يحقق البطولة ويصبح رقم 1 في كل الألعاب سواء كانت كمال الأجسام أو ألعاب أخرى.