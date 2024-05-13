غدا.. رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يبدأ زيارة لأذربيجان لبحث قضايا الأمن بالمنطقة

يبدأ إيان بورغ الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في مالطا، زيارة إلى أذربيجان غدا /الثلاثاء/ لبحث قضايا التعاون والأمن في المنطقة.

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الاثنين إنه من المقرر أن يلتقي بورغ في باكو ْبالرئيس إلهام علييف، ورئيس الوزراء علي أسدوف، ووزير الخارجية جيهون بيراموف، والنائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية علي حسينلي، بالإضافة إلى أعضاء الوفد الأذربيجاني إلى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشار البيان الى تركيز الزيارة على مشاركة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أذربيجان، والتأكيد على دعم المنظمة المستمر لتحقيق السلام المستدام طويل الأجل وحل النزاعات في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.