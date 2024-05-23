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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد العرجاوي : قانون المنشآت الصحية لن يؤثر على قوائم الانتظار

الدكتور أحمد العرجاوي،
الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
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قال الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الهدف الرئيسي للقيادة السياسية يتمثل في إصلاح منظومتي الصحة والتعليم.
وأوضح العرجاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن قانون المنشآت الصحية يستهدف تطوير المنظومة الصحية، مع تدريب العاملين على أحدث مستوى، وتطوير المنشأة بحيث تصبح قادرة على تقديم الخدمات، إضافة إلى علاج غير القادرين بفئات التأمين الصحي وقوائم الانتظار والطوارئ وقوائم نفقة الدولة.
وتابع «الهدف الرئيسي خلال مناقشة القانون كان الحفاظ على حقوق المواطن البسيط، والقانون لا يؤثر على مريض نفقة الدولة والتأمين الصحي والطوارئ وقوائم الانتظار كما ذكرت»، مشيرا إلى أن اللجنة استجابت لتعديلات كثيرة، بينها تعديلات تخص الرعاية الصحية.
 

الدكتور أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب منظومتي الصحية والتعليم الإعلامي مصطفى بكري